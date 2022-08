Due trattative che si intrecciano, partendo dal presupposto che il- come riferito da Fabrizio Romano - vorrebbe cedere soltanto uno traE se per l'olandese c'è soprattutto la Juve, per Aubameyang c'è invece il Chelsea, che non si arrende e in caso di offerta congrua potrebbe strappare il sì. Questo complicherebbe i piani per