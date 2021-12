, allenatore dell'Arsenal, ha parlato alla stampa inglese e detto la sua sull'esclusione di Aubameyang dalla rosa dell'Arsenal. L'ormai ex capitano ha perso gradi e ruolo, diventando un nome per il mercato della Juventus. Ecco le parole del tecnico: ​"Chiedo solo una cosa, rispetto e impegno, tutto qui. Se non li pretendo a questi livelli posso anche fare le valigie e andare altrove. E' il minimo che posso chiedere. Mi dispiace ma me lo aspetto da tutti quelli che lavorano per il club, primo fra tutti me stesso. Il giorno in cui non lo farò, oltrepasserò quella porta e farò qualcos'altro. E' semplice, per avere successo, se sei appassionato e vuoi rappresentare un club storico come questo, così importante, è il minimo che tu possa fare. Non chiedo a loro di mettere la palla all'angolino ogni tiro, ma chiederò loro di fare le cose giuste ogni singolo giorno per questo club, questo è certo".