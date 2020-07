Il Barcellona pensa a Laurent Blanc come nuovo allenatore per la prossima stagione al posto di Quique Setien e all'attaccante dell'Arsenal, Aubameyang in alternativa all'interista Lautaro Martinez. Chissà. Intanto, ​dalla Francia hanno recentemente invocato Aubameyang in orbita bianconera. L’attaccante dell’Arsenal non ha ancora trovato l’intesa per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021, anche se avrebbe già posto delle condizioni: stando a quanto riporta ESPN, l’attaccante ex Dortmund avrebbe chiesto tre anni di contratto a 250.000 sterline a settimana.