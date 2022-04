Paolo Zanetti non è più l'allenatore del Venezia. La notizia non è ancora ufficiale, ma la decisione ormai è stata presa, tanto che la formazione è già stata avvisata. Del resto la situazione in classifica della squadra lagunare, che domenica all'ora di pranzo affronterà la Juve all'Allianz Stadium, è disperata: ultimo posto a 22 punti, a sei lunghezze dalla salvezza, anche a causa della lunga striscia di sconfitte, otto consecutive, che dura dal 12 febbraio scorso (2-1 contro il Torino in trasferta). Dopo il match con i bianconeri, il Venezia è atteso dalle sfide contro Bologna, Roma e Cagliari, oltre che dal recupero contro la Salernitana. Al momento non c'è un candidato in pole position per sostituire il tecnico uscente.