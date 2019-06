Your browser does not support iframes.

Si continua a lavorare su vari fronti in casa Juventus. I bianconeri valutano alcune proposte arrivate su alcuni pezzi pregiati, su tutti Mario Mandzukic e Joao Cancelo, ma non perdono di vista obiettivi di mercato a dir poco sensazionali. Resta vivo il sogno Paul Pogba, che sembra davvero tentato dall’ipotesi di un ritorno in Italia. Le problematiche interne all’Inter aprono le porte per il possibile arrivo alla Juve di Mauro Icardi. E in difesa si progetta il grande colpo, con Matthjis De Ligt e Kalidou Koulibaly in cima alle preferenze bianconere. Capitolo allenatore: Maurizio Sarri resta il principale candidato. Il tecnico toscano attende l’ok dal Chelsea per trasferirsi nel club campione d’Italia.