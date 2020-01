C'è grande attesa nella sala stampa dell'Allianz Stadium per sentire cosa dirà Maurizio Sarri che parlerà tra pochissimo da grande ex per la prima volta contro il Napoli. A seguire alla Continassa ci sarà l'allenamento della vigilia in cui il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi. Deciderà se sarà 4-3-3 oppure 4-3-1-2. Si va verso la conferma di quest'ultimo modulo con Ramsey alle spalle di Ronaldo e Dybala. Dovrebbe tornare titolare Bentancur a centrocampo. Difesa obbligata con Cuadrado-De Ligt-Bonucci-Alex Sandro davanti a Szczesny. Appuntamento alle 13.15, seguitela LIVE su ilBianconero.com.