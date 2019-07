Matthijs De Ligt e la Juve sperano di incrociare al più presto le proprie strade. A frenare le operazioni però, come riporta Tuttosport, non ci sarebbero solo i tempi d'attesa nella trattativa con l'Ajax, quanto un singolare appuntamento che ha coinvolto proprio il centrale olandese. Atterrato ad Amsterdam dopo le vacanze, De Ligt ha fatto giusto in tempo a sistemare i bagagli per poi scappare a... la laurea del cognato Jip Molenaar, talento del Volendam Under 19 e fratello di Anneka, fidanzata di De Ligt.