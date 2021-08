La Juventus continua a trattare ardentemente Manuel Locatelli con il Sassuolo. Un dialogo che domattina vivrà il suo quarto capitolo. E chissà se sarà quello definitivo. Intanto, Repubblica stila l'elenco dei nomi che potrebbero fungere da alternativa a Locatelli qualora la Juve non dovesse riuscire a prenderlo. Un elenco alquanto breve. Si tratta di due centrocampisti che proverrebbero dall'estero:, portoghese del Lille, e, francese del Bayern Monaco. Due pallini della dirigenza bianconera, per i quali ancora non risulta alcuna trattativa concreta in atto.