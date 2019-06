Adrien Rabiot non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro. Il centrocampista francese ha deciso di non rinnovare con il Paris Saint-Germain e si svincolerà al termine di giugno. Un’occasione ghiotta per tanti top club. Tuttavia, ancora non è chiaro chi si aggiudicherà l’asta. Infatti, diverse società si sono tirate indietro a causa delle onerose richieste economiche del giocatore e dei dubbi sulla sua competitività dopo tanti mesi di inattività. La Juventus aveva avviato contatti con l’entourage di Rabiot, senza concludere la trattativa. Attualmente in pole position c’è il Betis Siviglia, unico team ad essersi fatto avanti con decisione.