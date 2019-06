Probabilmente il Barcellona non sarà la squadra in cui giocherà nella prossima stagione Philippe Coutinho. Il brasiliano sembra vicino all’addio al club catalano. Lo si intuisce anche dalle manovre della società vincitrice delle ultime due Liga, propensa ad inserire l’ex attaccante di Inter e Liverpool nelle varie trattative. La Juventus aveva fiutato il possibile colpaccio, ma rischia di rimanere beffata. Infatti, secondo rumors provenienti dall’Inghilterra e confermati dai giornali spagnoli, Coutinho potrebbe tornare in Premier League, con il Manchester United in leggero vantaggio. Se così fosse, sarebbe una beffa per i bianconeri. Ora molto dipenderà dalla trattativa tra blaugrana e Red Devils.