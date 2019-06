A Lione l’atmosfera inizia a surriscaldarsi e non solo per l’arrivo dell’estate. L’inizio del mercato apre diversi scenari. Uno di questi riguarda Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese ha impressionati i top club europei per la sua estrema duttilità tattica e per la capacità di abbinare quantità e qualità. La Juventus ha già messo gli occhi su di lui da diverso tempo, sondando il terreno per capire i margini di trattativa. Tuttavia, dall’Inghilterra viene rilanciata prepotentemente la candidatura del Tottenham: gli Spurs, reduci dalla sconfitta in finale di Champions contro il Liverpool, sono pronti a rinnovarsi. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Ndombele piace a Mauricio Pochettino che potrebbe accelerare i tempi se effettivamente dovesse essere confermato l’addio di Christian Eriksen. Si profila una sfida di mercato tra i due top club.