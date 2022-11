In queste ultime ore in Inghilterra sta circolando una notizia che non fa affatto dormire sonni tranquilli ai tifosi della Juventus. Già, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun infatti, il Manchester United starebbe pensando a Dusan Vlahovic per sopperire all'eventuale partenza di Cristiano Ronaldo al termine della stagione in corso.