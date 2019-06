Tra i nomi fatti per rimpiazzare il partente Joao Cancelo c'è anche Elseid Hysaj. Il difensore albanese del Napoli è pronto a lasciare il club partenopeo per rilanciarsi altrove. La Juventus è un'ipotesi affascinante anche a causa della presenza di Maurizio Sarri sulla panchina dei bianconeri. Non ci sono solo i campioni d'Italia sul giocatore azzurro: infatti, secondo Tuttosport, anche la Roma avrebbe fiutato l'affare e si sarebbe fatta avanti per il giocatore. La sfida può decollare presto.