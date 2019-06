Continua a tenere banco il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è il fiore all’occhiello della Lazio ed i biancocelesti hanno fatto capire di volersi privare del mattatore dell’ultima Coppa Italia per meno di 100 milioni. La Juventus si è già fatta avanti: i bianconeri sembrano vicini all’accordo con il giocatore, ma bisogna accontentare anche le richieste di Claudio Lotito. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere di Roma, non ci sarebbe solamente Fabio Paratici tra gli estimatori di Milinkovic-Savic. Infatti, anche il Paris Saint-Germain di Leonardo avrebbe messo nel mirino il centrocampista biancoceleste. Una seria minaccia per i piani dei campioni d’Italia.