Su Elseid Hysaj piomba la Roma. Il terzino destro del Napoli, tra i più apprezzati in casa Juventus per sostituire Joao Cancelo, ormai in partenza da Torino verso il Manchester City o il Barcellona, è sempre più vicino all'addio al club partenopeo, ma i bianconeri non affondano il colpo. E i giallorossi, nel caso in cui dovessero scegliere un nuovo rinforzo per la fascia destra, sono pronti a chiudere per Hysaj. Lo riporta Sky Sport.