Questa sera Fiorentina e Juventus chiuderanno la loro stagione nel big match del Franchi, dove i Viola dovranno contendersi un posto in Conference League con l'Atalanta di Gasperini. I gigliati potranno contare sul fattore campo, rivelatosi più che mai decisivo in questa stagione. i Viola hanno infatti totalizzato 38 punti al Franchi in questo campionato, in caso di successo in questa sfida i viola salirebbero a quota 41 punti, dietro solo all’Inter in gare interne nel torneo in corso (42 in 18 partite). I viola potrebbero inoltre superare i 40 punti in casa in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2012/13 (43 in quel caso).