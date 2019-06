Ha detto bene Cannavaro (cuore a Napoli, mente a Torino), la coppia Koulibaly-Manolas può rafforzare molto la squadra azzurra perché assicura unaSarri potrebbe avere problemi di adattamento. Quindi il Napoli avrebbe l’occasione di approfittarne.Tutto vero, ma…Ma il mercato non è terminato e ADL,Un giorno annuncia arrivi strabilianti, innesti fantastici, un altro dice che forse Allan se ne va (dipende dal prezzo), Insigne pure, un altro ancora mette il becco sui tifosi della Juventus. Su Sarri, è vero che con lui la squadra si rinnova profondamente e deve ricominciare a studiare, ma il problema non è questo: è il tempo a disposizione.Le tournée, in genere, sono ben pagate, ma non costano poco. Costano molto soprattutto per una squadra che deve cambiare totalmente negli schemi e nel gioco. Non ci si allena spostandosi con trasferte pesanti, con partite esibizione, con fusi orari affaticanti, con mancanza di concentrazione.La Juve inizierà il ritiro, presumibilmente dopo la prima settimana di luglio, intorno al 10. Il 21 luglio incontrerà il Tottenham a Singapore, il 24 l’Inter in Cina (non meglio specificato sul sito ufficiale), il 10 agosto sarà la volta dell’Atletico Madrid a(c’è un contratto in tal senso ) e in questo caso si giocherebbe a dicembre.Resta il fatto che più d’un mese se ne va via. A quel punto, col campionato alle porte e una vera e propria rivoluzione da assimilare, il tempo è maledettamente poco.