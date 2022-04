Continuano le voci di mercato legate al futuro di Milinkovic-Savic che, sembra destinato a lasciare la Lazio in estate. Il serbo è senza ombra di dubbio uno dei profili che piace ai bianconeri e che farebbe fare il salto di qualità alla squadra di Massimiliano Allegri, ma la concorrenza che ruota attorno al giocatore è fortissima. Stando a quanto riportato da Il Messaggero infatti, il Manchester United e il Psg sarebbero disposte a offrire una cifra vicina ai 65 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni del talento biancoceleste. Si attendono sviluppi nei prossimi mesi ma quel che è certo è che la Juve farà un tentativo anche per il laziale.