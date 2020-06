Mauro Icardi fa ormai parte del passato, dopo il riscatto da parte del Psg. Così, per la Juventus, ecco che si spostano gli obiettivi sul centravanti, con Arkadiusz Milik che sale nelle quotazioni. Il Napoli al momento aspetta, forte anche della grande concorrenza che c'è per il giocatore. Oltre ai bianconeri, infatti, ci sono anche ​Atletico Madrid, Chelsea, Tottenham, Manchester United e, in ultima, anche l'Arsenal. Il contratto del polacco scade nel 2021 e in questo momento non sembra esserci il rinnovo in vista.