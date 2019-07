Il possibile acquisto di Matthijs de Ligt fa sognare tutti i tifosi e gli addetti ai lavori vicini alla Juventus. Di certo, però, non è la migliore delle notizie per il futuro di Leonardo Bonucci, reduce da una stagione tra clamorosi e alti e bassi con la maglia bianconera, dopo il ritorno dal Milan della scorsa estate. Secondo quanto riportato da Sportitalia, oltre all'interesse del Paris Saint-Germain, è forte anche la tentazione del Manchester City di Pep Guardiola per Bonucci. A meno di un'offerta clamorosa, però, la Juventus farà muro alla sua cessione.