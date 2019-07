Neymar è l'oggetto dei desideri di diversi top club. Non è un mistero che il fuoriclasse brasiliano voglia lasciare il Paris Saint-Germain. Ora resta da capire dove andrà a giocare nella prossima stagione. Un indizio arriva dallo stesso O'Ney con le sue parole ai microfoni di “Oh my Goal”: "Messi è il miglior giocatore con cui ho giocato. Per me è il migliore al mondo il migliore con cui ho giocato. Insieme abbiamo creato una coppia spettacolare, geniale. Per me è stato un onore giocare con lui”. Dichiarazioni che rischiano di tagliare fuori la Juventus e di mettere in pole position i catalani.