di Francesco Guerrieri

Tutti lo vogliono, alla fine rimane ancora una stagione alla Lazio. Nel mercato chiuso dieci giorni fa non è arrivata un'offerta convincente per Milinkovic Savic, così il presidente Lotito ha confermato il centrocampista serbo in biancoceleste. Il Manchester United non ha mai presentato offerte ufficiali, il giocatore piace a Leonardo ma dal Psg non è arrivata nessuna proposta e la Juventus, da tempo interessata a Milinkovic, non si è nemmeno avvicinata agli ottanta milioni richiesti dalla Lazio.



ASSALTO - Il serbo piace tanto a Marotta, dai tempi della Juve, per questo nella prossima finestra di mercato non è da escludere un possibile assalto dell'Inter a Milinkovic Savic. Ma il club biancoceleste non lo lascerà partire per meno di 80 milioni.



RINNOVO - Non solo, il centrocampista potrebbe anche rinnovare il contratto in scadenza nel 2023, un messaggio da parte della società per ribadire ancora di più la sua centralità nel progetto. Sergej lo sa e punta a giocare la Champions. Ma con quale maglia?