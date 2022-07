Dopo settimane di trattative è arrivata la fumata bianca per il trasferimento di Robert Lewandowski al Barcellona. L'annuncio era giunto già nella serata di ieri, confermato anche qualche istante fa dal comunicato ufficiale del club catalano. Questo però potrebbe risultare come un campanello di allarme per tutti i tifosi juventini, dato che i bavaresi attendevano solo la cessione del polacco per tentare l'affondo finale su Matthjis De Ligt.