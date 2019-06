Federico Chiesa resta tra i primi obiettivi sulla lista di mercato di Fabio Paratici. Il suo acquisto, però, si è complicato con l'arrivo di Rocco Commisso a presidente della Fiorentina. L'intenzione del nuovo proprietario è quella di trattenere il gioiello classe '97 in viola almeno per la prossima stagione, per evitare ulteriori ribellioni da parte dei tifosi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per Chiesa è pronta la fascia di capitano, oltre a un ricco rinnovo al rialzo, per tentare di convincerlo a restare a Firenze. E la Juventus, dal canto suo, resta alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.