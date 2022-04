I bianconeri restano più che mai attivi sul mercato, specie dopo aver annunciato a chiare lettere che non ci sarà un rinnovo di contratto per Paulo Dybala. Ma il reparto che necessita di maggiori modifiche è il centrocampo e i nomi finiti nel mirino di Madama sono svariati. Tra questi figura anche quello del centrocampista del Valencia Carlos Soler che, andrà in scadenza di contratto con gli spagnoli a giugno 2023 e il club lusitano fa sapere di lasciarlo partire per una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro. In queste ultime ore però, si sarebbe aggiunta la concorrenza di Real Madrid e Psg che, complicherebbero e non di poco lo status della possibile trattativa.