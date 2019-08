Federico Chiesa ha un accordo di massima per il trasferimento alla Juventus ormai da diverse settimane, ma Fabio Paratici non affonda il colpo con la Fiorentina e l'affare è al momento in stand-by. Secondo quanto riportato da Tuttosport, c'è l'Inter pronta ad approfittare dello stallo bianconero, dovuto al fatto che, prima di puntare al gioiello classe '97, i bianconeri devono chiudere alcune importanti cessioni. E, al momento, i nerazzurri, sembrano poter essere in pole position, almeno se decideranno di chiudere il grande colpo di mercato entro il prossimo 2 settembre.