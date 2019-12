L'Inter è alla ricerca di un vice Lukaku. E due sono i nomi, per gennaio, sul taccuino della coppia Marotta-Ausilio: Fernando Llorente e Olivier Giroud. Lo spagnolo del Napoli, arrivato in estate dal Tottenham, col passaggio al 4-3-3 e il rientro di Milik rischia di uscire dai radar di Gattuso, che invece vorrebbe un esterno in più. Per questo c'è l'idea di uno scambio tra le parti, con l'ex Juve in nerazzurro e Matteo Politano in azzurro.