L'Inter vuole Sergej Milinkovic-Savic come grande rinforzo per ultimare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte. La Lazio, però, è difficile da convincere e Claudio Lotito continua a chiedere almeno 80 milioni di euro per il suo cartellino. L'idea dei nerazzurri, però, secondo quanto riportato da Tuttosport, è quella di chiudere un affare come quello che ha portato Ivan Perisic al Bayern Monaco: prestito oneroso e obbligo di riscatto fissato per la prossima estate. La Juventus, intanto, resta alla finestra, interessata a Milinkovic.