Sembra profilarsi all’orizzonte un nuovo duello di mercato tra Juve ed Inter. Dopo che la prima “battaglia” è stata vinta dai nerazzurri capaci di portare Romelu Lukaku a Milano, i bianconeri potrebbero rifarsi acquisendo le prestazioni sportive di Christian Eriksen. Il centrocampista del Tottenham, in scadenza di contratto al 30 giugno 2020, può diventare il pezzo pregiato nel mercato dei parametri zero. Come riporta il Daily Mail, la Juve non può dormire sonni tranquilli perché l’Inter cercherà di anticipare il colpo acquistando il centrocampista danese nella finestra di mercato che aprirà a gennaio. Gli Spurs in quel caso potrebbero ricavare un discreto indennizzo dall’operazione, sicuramente maggiore degli zero euro che spetterebbero alla società in caso in cui l’addio del giocatore avvenisse a giugno.