L’Atletico Madrid piomba su Sandro Tonali. Il club spagnolo sta provando a beffare la Juventus per il giovane centrocampista del Brescia. L'idea è chiara: come scrive Don Balon, infatti, i Colchoneros hanno già avviato una trattativa con il club lombardo per il classe 2000. A volerlo è Simeone, che gli avrebbe anche garantito un posto nell’undici titolare: una promessa che non stuzzica Tonali, le cui prospettive sono di altissimo livello. L'asta è pronta, la concorrenza agguerrita: la Juve c'è ma deve prestare grande attenzione per evitare un Verratti bis.