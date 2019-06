Si accende anche il mercato estero. Il Borussia Dortmund ha messo nel mirino il difensore francese dell’Arsenal Laurent Koscielny. Lo riporta la Bild. I Gunners non sembrano intenzionati a privarsi del campione del mondo, ma di fronte ad un’offerta allettante potrebbero cambiare idea. In caso di addio, la formazione di Unai Emery avrebbe già individuato il sostituto: si tratta di Kostas Manolas. Il centrale difensivo della Roma ha una clausola rescissoria molto invitante, dati i 36 milioni di euro necessari a liberarlo. Questa mossa dell’Arsenal rischia di rovinare i piani della Juventus. I bianconeri, infatti, sono fortemente interessati al greco, anche se non hanno ancora formulato un’offerta convincente per il club di James Pallotta.