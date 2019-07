Juventus e Real Madrid sono pronte a darsi battaglia ancora a lungo per l'acquisto di Paul Pogba. L'idea del centrocampista francese è chiarissima: vuole lasciare il Manchester United in estate e il ritorno a Torino è tra le ipotesi più probabili. I Blancos, però, al momento sembrano essere in vantaggio nell'affare. Secondo quanto riportato da Goal.com, il Real darà l'assalto a Pogba fino agli ultimi giorni di mercato se necessario, per soddisfare la richiesta di Zinedine Zidane a centrocampo.