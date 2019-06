Rischia di complicarsi pericolosamente la corsa della Juventus per Philippe Coutinho. Il giocatore brasiliano è dato per partente dal Barcellona, dopo un anno e mezzo di alti e bassi. Motivo per cui i bianconeri si erano presto interessati all’attaccante, pronti a prelevarlo non appena risolta la questione allenatore. Ma nelle ultime ore si è mosso il Paris Saint-Germain e, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i francesi hanno intenzione di fare sul serio. L’intenzione dei parigini è monetizzare il più possibile dalle cessioni di Edinson Cavani e Thomas Meunier per fiondarsi su Coutinho. Ora la palla ripassa alla Juve che dovrà stabilire se e come muoversi sul mercato.