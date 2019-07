Il Napoli ha pronto un ricco contratto da offrire a Mauro Icardi per convincerlo ad approdare alla corte di Carlo Ancelotti a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riprotato da FcInterNews, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto un contratto quinquennale a 7.5 euro a stagione a Icardi, che però preferirebbe il trasferimento alla Juventus, anche perché i bianconeri possono arrivare a mettere 8 milioni sul piatto per Maurito e Wanda Nara. L'estate di mercato, in particolare per l'argentino, è ancora lunghissima.