La cessione di Sandro Tonali al Newcastle per 70 milioni ha scosso l'intero panorama calcistico, con ripercussioni che potrebbero presentarsi anche per altri nomi di spessore. Uno di questi è quello di Milinkovic-Savic, che sembra destinato ad approdare alla Juve, ma al tempo stesso si teme l'ingresso perentorio proprio dei rossoneri, forti di un potenziale cash da investire. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, non è da escludere che i rossoneri possano mettere la freccia sui bianconeri per il serbo.