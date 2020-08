Fabio Paratici ha già iniziato da tempo a lavorare per la Juve del prossimo anno. Sondaggi, chiamate, intuizioni e trattative: il CFO bianconero ha chiuso lo scambio Pjanic-Arthur ed è partito alla caccia di un attaccante, un regista e uno o due terzini per far rifiatare i titolari. In Premier League però c'è un club che ha messo gli occhi proprio su Paratici: si tratta del Manchester United, che ha inserito il dirigente della Juve tra i profili che piacciono come prossimo uomo mercato dei Red Devils. A riportarlo è Sport Mediaset, secondo il quale nella lista ci sarebbero anche Andrea Berta dell'Atletico Madrid e Antero Henrique ex del Psg.