Lo racconta il Cies, che su base statistica stila la proiezione della graduatoria finale della Serie A, basandosi su tutti i dati dei primi match. Nell'analisi ci sono parametri come: occasioni create, precisione e tutti gli altri parametri, che permettono quindi di individuare vincente, favorite, squadre da Champions e retrocesse. Nel gioco del Cies, infatti, lo scudetto lo rivincerà l’Inter, davanti a Napoli, Milan e Roma.Cosa succederebbe se la Juventus non arrivasse in Champions League? Come riporta Tuttosport, sarebbe un grosso problema a livello economico. Non parteciparvi potrebbe creare un danno di almeno 70 milioni tutto compreso, non poco in questo momento. La Juve non ci pensa e non considera possibile un piano B, lo studio del Cies è molto ridotto ma certifica tutte le difficoltà bianconere, non solo nei risultati.1. Inter (Scudetto); 2. Napoli; 3. Milan; 4. Roma; 5. Atalanta; 6. Juventus; 7. Lazio; 8. Sassuolo; 9. Fiorentina; 10. Bologna; 11. Udinese; 12. Sampdoria; 13. Torino; 14. Genoa; 15. Empoli; 16. Hellas Verona; 17. Cagliari; 18. Venezia (Retrocesso); 19. Spezia (Retrocesso); 20. Salernitana (Retrocesso)