Se Juve-Villarreal, fino all'andata, era un inedito, non altrettanto si può dire delle sfide tra il Sottomarino Giallo e le squadre italiane. Sono infatti undici le volte in cui gli spagnoli hanno giocato in trasferta nel nostro Paese: e se il bilancio è di per sé negativo in termini di risultati, (due vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte) resta ottimo invece quello relativo al passaggio del turno negli scontri a eliminazione diretta (sette qualificazioni su otto).