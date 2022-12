Il nome di Marcos Thuram è uno di quelli destinati a far infiammare la prossima sessione di mercato. Già, perchè Juve ed Inter non sono le uniche squadre a fare la corte all'attaccante del Borussia Monchengladbach, che potrebbe anche restare in Germania. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, il Bayern Monaco si sarebbe creato una corsia preferenziale per arrivare al giocatore e sarebbe intenzionato a sferrare l'assalto decisivo nelle prossime settimane.