Barcellona-Neymar, la telenovela non è ancora finita. Ne è sicuro il Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo, infatti, è convinto che il giocatore voglia tornare nel club che lo ha consacrato nel calcio europeo. I catalani, dal canto loro, gradirebbero il clamoroso ritorno, a maggior ragione se dovesse sfumare il trasferimento di Antoine Griezmann. La Juventus resta vigile su questa trattativa: i bianconeri sognano un nuovo grande colpo in attacco e con Neymar i contatti restano più vivi che mai. Si prospetta una sfida stellare per il talento del Paris Saint-Germain.