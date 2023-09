In casa Juve le attenzioni sono tutte rivolte alla super sfida di domenica contro l'Atalanta, in quello che potrebbe rivelarsi uno scontro diretto per l'accesso alla prossima Champions League. I bianconeri dovranno prestare maggiore attenzione anche in virtù di un dato poco rassicurante. Nell'era di Gasperini, infatti, la Dea ha perso solo 4 delle 14 sfide giocate in Serie A contro la Juve, dopo averne incassate 12 consecutive prima del suo approdo a Bergamo.