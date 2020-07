La Juventus ha le idee chiare sul futuro di Paulo Dybala: i bianconeri vogliono rinnovargli il contratto e metterlo al centro della squadra del futuro. La trattativa per il prolungamento va avanti da tempo, ma negli ultimi giorni c'è una squadra pronta a inserirsi se le parti non dovessero trovare l'accordo: dopo averlo già trattato l'estate scorsa infatti, il Tottenham ha rimesso gli occhi sull'attaccante argentino. Un anno fa gli Spurs erano una delle due squadre di Premier - l'altra era il Manchester United - che hanno provato a portare via Dybala da Torino senza riuscirsi. E ora sono pronti a tornare all'assalto.