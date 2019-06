L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus apre scenari nuovi anche per il mercato bianconero. Non è un caso se uno dei nomi accostati alla Vecchia Signora sia quello di un fedelissimo dell’ex tecnico del Chelsea: Elseid Hysaj. Il terzino albanese del Napoli è pronto a salutare gli azzurri di Carlo Ancelotti e la chiamata del vecchio maestro avrebbe un peso diverso da altre offerte. Ma mentre Hysaj aspetta la Juve, la concorrenza non sta a guardare: Atletico Madrid e Manchester United sono pronti a farsi avanti per lui, come riportato dal Mundo Deportivo. I bianconeri riflettono sulle prossime mosse da compiere sul mercato.