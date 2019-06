Matthjis De Ligt è sempre più vicino alla Juventus. Il matrimonio tra il centrale difensivo olandese e la Vecchia Signora si dovrebbe concretizzare nei prossimi giorni. L'Ajax percepirebbe una cifra superiore a 70 milioni, mentre il giocatore punta ad un ingaggio da 12 milioni. I costi dell'operazione però rischiano di rivelarsi un boomerang pesante per la Juve sul mercato. Infatti, come riportato da La Stampa, l'arrivo di De Ligt rischia di bloccare l'innesto di Paul Pogba. Per arrivare al francese servirebbero oltre 120 milioni, la cifra con cui è stato venduto al Manchester United tre anni fa. Troppi per le finanze bianconere.