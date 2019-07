La Juventus non perde di vista Federico Chiesa. Il gioiellino azzurro classe 1997 è blindatissimo dalla Fiorentina e questo complica i piani dei bianconeri, che possono comunque contare sul gradimento del giocatore. Tuttavia, fanno paura le parole del patron viola Rocco Commisso: “Federico resterà. A meno che non ci sia qualcosa nel contratto di cui non sono a conoscenza Federico resta. Però sono stato rassicurato dai vecchi proprietari e dunque lui giocherà in viola anche la prossima stagione”. Una dichiarazione che rischia di scompaginare i piani della Juve.