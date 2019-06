Per un difensore in entrata, ce n'è un altro in uscita. La Juventus rischia di perdere uno dei protagonisti del ciclo vincente iniziato nel 2012. Si tratta di Leonardo Bonucci. Il centrale difensivo italiano, infatti, è ricercato da due top club europei: Manchester City e Paris Saint-Germain. Il primo vuole dare a Pep Guardiola un giocatore capace di impostare l'azione partendo dalla difesa. Il secondo cerca un rinforzo per la retroguardia ed è sempre stato un estimatore del bianconero.