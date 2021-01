Manca ancora un mese alla ripresa della Champions League, nella quale la Juventus affronterà il Porto di Sergio Conceiçao negli ottavi di finale. I bianconeri però hanno già iniziato a studiare i prossimi avversari in Europa, che stasera hanno giocato il big match contro il Benfica: 1-1 finale al Dragao, con Mehdi Taremi che ha risposto al vantaggio ospite di Grimaldo. L'attaccante iraniano è in grandissima forma: 6 gol nelle ultime cinque partite tra campionato e coppa. E per la Juve può essere un pericolo in più.