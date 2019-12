Tutti pazzi per Kulusevski. Paratici si è mosso in prima persona per andare a vedere dal vivo le qualità di questo talento classe 2000 di proprietà dell'Atalanta e in prestito al Parma. Per il giocatore c'è la fila di tutte le big europee, in Italia lo vogliono anche Inter e Napoli. Secondo Repubblica, infatti, il club di De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per bruciare la concorrenza.