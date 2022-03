Dopo l'annuncio del divorzio ormai imminente tra la Juventus e Paulo Dybala, dalle parti della Continassa stanno cominciando a sondare il terreno per i vari obiettivi destinati a prendere il posto d'attacco lasciato vuoto dall'argentino. I nomi che circolano sono molti, da Zaniolo a Salah, fino a Milinkovic, ma in queste ore sta prendendo piede anche la candidatura di Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo però è corteggiato da mezza Serie A e, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, in queste ore si sarebbe aggiunta alla concorrenza anche la Roma di Josè Mourinho, alla ricerca di un partner da affiancare ad Abrham.