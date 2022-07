La Juve continua a spingere sull'acceleratore per portare Nicolò Zaniolo in bianconero. La strategia della Vecchia Signora sarebbe quella di prelevare il giocatore in prestito per una stagione con la formula del diritto di riscatto, contro l'obbligo imposto dai giallorossi. Bisogna però prestare attenzione anche alla concorrenza di Milan e Psg, con i francesi che si sarebbero inseriti nella trattativa in queste ultime ore.